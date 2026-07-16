Visite commentée de l’église Saint-André, Église Saint-André, Mesnil-Saint-Père

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-André Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-André Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’église, ouverte exceptionnellement.

Des personnes seront présentes pour vous donner des explications sur son histoire.

Église Saint-André 1 rue de la mission, 10140 Mesnil-Saint-Père Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est 03 25 41 28 78 https://mesnil-saint-pere.com/decouvrir-sortir-bouger/situation-histoire-patrimoine/ Mesnil-Saint-Père possède un beau patrimoine culturel avec ses maisons en pans de bois et son église Saint-André, remarquable pour son architecture, ses statues des XIVeme et XVIeme siècles, ses carreaux vernissés et ses boiseries.

Autrefois, sous la présentation de l’abbé de Montiéramey, la paroisse de Mesnil-Saint-Père dépendait du grand doyenné du diocèse de Troyes. À l’origine, chapelle Saint-André de la paroisse de Montiéramey, elle est signalée dès le XIIème siècle (1117) par une bulle du pape Pascal II. L’analyse des archives, tant municipales que départementales, apporte peu d’informations sur l’histoire de la construction de l’église, et ces informations éparses ne permettent pas de dater formellement l’édifice.

L’église actuelle serait donc née au XIIème siècle, et sa tour-clocher actuelle serait le vestige de la construction originelle, car l’édifice, plus complexe aujourd’hui, affecte davantage la physionomie d’un édifice du XVIème siècle. C’est en effet au XVIème siècle (pierre tumulaire de 1554) qu’un chœur a été construit à l’est de la tour, à la place d’un chevet sans doute disparu.

Au XVIIème siècle, à une date inconnue, le clocher semble s’être en partie effondré et on le dit reconstruit. Le 21 décembre 1982, l’église est inscrite au titre des monuments historiques. En 2007, en très mauvais état, l’église est en grande partie étayée sous la maîtrise d’œuvre de l’UDAP. Elle est fermée à la visite et au culte.

Découvrez l’église, ouverte exceptionnellement.

© Troyes Champagne Métropole