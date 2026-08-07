Le Petit Train Touristique Promenade commentée Mesnil-Saint-Père
vendredi 7 août 2026 · Mesnil-Saint-Père
Informations pratiques
Mesnil-Saint-Père
Le Petit Train Touristique Promenade commentée
Départ du Port de Mesnil-Saint-Père Mesnil-Saint-Père Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-14
Promenade commentée d’une heure sur la faune et la flore, de 14 km à travers la Forêt d’Orient.
Départ de Mesnil-Saint-Père jusqu’à la Maison du Parc, puis retour au port avec un accès à la Maison des Lacs.
Sur réservation auprès de La Mangeoire. .
Départ du Port de Mesnil-Saint-Père Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 20 72 mangeoire@wanadoo.fr
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English :
L’événement Le Petit Train Touristique Promenade commentée Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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