Informations pratiques

Mesnil-Saint-Père

Le Petit Train Touristique Promenade commentée

Départ du Port de Mesnil-Saint-Père Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-14

Promenade commentée d’une heure sur la faune et la flore, de 14 km à travers la Forêt d’Orient.

Départ de Mesnil-Saint-Père jusqu’à la Maison du Parc, puis retour au port avec un accès à la Maison des Lacs.



Sur réservation auprès de La Mangeoire. .

Départ du Port de Mesnil-Saint-Père Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 20 72 mangeoire@wanadoo.fr

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English :

L’événement Le Petit Train Touristique Promenade commentée Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne