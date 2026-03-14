600 ans d’histoire des La Baume Le Village Suze-la-Rousse

600 ans d’histoire des La Baume

Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04

Plongez dans l’histoire du château de Suze-la-Rousse et découvrez notamment la famille des La Baume .

Au programme visite des extérieurs, du jeu de paume, de la cour Renaissance et des intérieurs…

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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 44 chateau-suze@ladrome.fr

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English : 600 ans d’histoire des La Baume

Immerse yourself in the history of the Château de Suze-la-Rousse and discover the La Baume family.

On the program: visit the exteriors, the jeu de paume, the Renaissance courtyard and the interiors?

L’événement 600 ans d’histoire des La Baume Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence