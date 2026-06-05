Fanjeaux

61ÈME COLLOQUE DE FANJEAUX

place du marché Fanjeaux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-06 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

En juillet de chaque année, dans le bourg historique de Fanjeaux, historiens jeunes et moins jeunes confrontent leur expérience, leurs recherches et leurs points de vue, dans une atmosphère de franche collaboration et d’amitié fructueuse.

Le programme du 61ème colloque de Fanjeaux, organisé par le Centre d’études historiques de Fanjeaux, est dédié aux Femmes et vita religiosa dans les sociétés méridionales (XIIe-XIVe siècle) et se déroulera du 6 au 9 juillet 2026.

Ouvert à tous. Sur inscription, en ligne.

Chaque année, les actes du colloque de l’année précédente sont publiés sous forme d’un volume de la collection des Cahiers de Fanjeaux, véritable encyclopédie de l’histoire religieuse du Midi au Moyen Age entre le XIème et le XVème siècle.

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place du marché Fanjeaux 11270 Aude Occitanie +33 4 68 24 70 02 cahiersdefanjeaux@gmail.com

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English :

Every July, in the historic town of Fanjeaux, historians young and old compare their experience, research and points of view, in an atmosphere of frank collaboration and fruitful friendship.

The program for the 61st Fanjeaux symposium, organized by the Centre d’études historiques de Fanjeaux, is dedicated to Femmes et vita religiosa dans les sociétés méridionales (XIIe-XIVe siècle) and will take place from July 6 to 9, 2026.

Open to all. Online registration required.

Each year, the proceedings of the previous year?s colloquium are published as a volume in the Cahiers de Fanjeaux collection, a veritable encyclopedia of the religious history of the Midi in the Middle Ages between the 11th and 15th centuries.

L’événement 61ÈME COLLOQUE DE FANJEAUX Fanjeaux a été mis à jour le 2026-06-05 par