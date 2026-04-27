TRAIL DES CLOCHERS DU LAURAGAIS Fanjeaux

Fanjeaux

TRAIL DES CLOCHERS DU LAURAGAIS

Place du marché Fanjeaux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 14:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Le 9 août 2026, Fucking Trail lance la toute 1ère édition du Trail des Clochers du Lauragais

Au cœur des terres perchées de Fanjeaux, préparez-vous à vivre bien plus qu’une course…

Au programme

* 27 km 900 D+ Les 5 Clochers

* 12 km 400 D+ La Mont-Carrère

* Rando 12 km 400 D+ La Marche du Seignadou

Un parcours qui ondulera à travers les collines de la Piège et du Lauragais, entre crêtes dorées, chemins poussiéreux et panoramas à couper le souffle…

Un retour aux sensations vraies.

Un parfum d’aventure, comme au temps médiéval.

Des montées qui piquent, du vent dans les crêtes, des cuissots en feu… Et une ambiance survoltée, festive, 100% Fucking Trail !

Que tu viennes pour la perf, pour le dépassement ou pour le plaisir de partager un moment hors du temps… cette première édition sera mémorable.

Informations et inscriptions sur Chrono-Start. Attention, les places partent très vite !

.

Place du marché Fanjeaux 11270 Aude Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On August 9, 2026, Fucking Trail launches the 1st edition of the Trail des Clochers du Lauragais

In the heart of the Fanjeaux hillside, get ready to experience much more than just a race?

On the program

* 27 km ? 900 D+ Les 5 Clochers

* 12 km ? 400 D+ La Mont-Carrère

* 12 km hike ? 400 D+ La Marche du Seignadou

An undulating route through the hills of the Piège and Lauragais regions, between golden ridges, dusty paths and breathtaking panoramas?

A return to true sensations.

A taste of adventure, as in medieval times.

Stinging climbs, wind on the crests, thighs on fire… And an overexcited, festive atmosphere, 100% Fucking Trail!

Whether you come for the performance, for the challenge or for the pleasure of sharing a moment out of time? this first edition will be memorable.

Information and registration on Chrono-Start. Places are going fast!

L’événement TRAIL DES CLOCHERS DU LAURAGAIS Fanjeaux a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Collines Cathares Tourisme