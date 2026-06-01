13ÈME FESTIVAL CHEMINS DE PHOTOS Fanjeaux

Fanjeaux

13ÈME FESTIVAL CHEMINS DE PHOTOS

6 Place du Treil Fanjeaux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-06-20

13ème édition du Festival des Chemins de photos !

Ce festival présente des photos en grand format et en plein air dans plus de 20 villages de la Piège, du Lauragais, de la Malepère et du Razès.

De nombreux photographes de renommée nationale et internationale participent à l’événement… pour une centaine d’expos ! Des expos qui s’insèrent dans les paysages, au creux des ruelles, sur les places, le long de la route…

À travers cet événement culturel et gratuit, il est possible de découvrir ou de redécouvrir notre beau territoire, les villages participants, leurs paysages et notre patrimoine.

Les rendez-vous à retenir

– Mardi 2 juin Rencontre avec les élèves de l’école de Lasserre-de-Prouille, avec Théo Guillaume pour sa série sur les tortues marines Premiers pas vers l’océan

Mercredi 20 mai, 18h Présentation du festival à la Maison de Région à Carcassonne

Vendredi 19 juin Vernissage à Lasserre-de-Prouille

Samedi 20 juin et Dimanche 21 juin Weekend d’ouverture du festival

Vendredi 26 juin à 18h Vernissage à Villasavary

Samedi 27 juin à 18h Vernissage à Belpech

Dimanche 12 juillet à 10h30 Vernissage à Plavilla

Pour prendre connaissance du programme détaillé, pensez à venir retirer le guide du festival 2026 dans votre Office de Tourisme Intercommunal ou à consulter le site internet www.cheminsdephotos.com

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6 Place du Treil Fanjeaux 11270 Aude Occitanie programmation@cheminsdephotos.com

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English :

13th edition of the Festival des Chemins de photos!

This festival showcases large-format, open-air photography in over 20 villages in the Piège, Lauragais, Malepère and Razès regions.

Numerous nationally and internationally renowned photographers take part in the event… for around a hundred exhibits! Exhibitions that blend into the landscape, in alleyways, squares, roadsides…

This free cultural event is an opportunity to discover or rediscover our beautiful region, the participating villages, their landscapes and our heritage.

Dates to remember:

– Tuesday June 2: Meeting with pupils from Lasserre-de-Prouille school, with Théo Guillaume for his series on sea turtles: Premiers pas vers l’océan ( First steps towards the ocean )

Wednesday May 20, 6pm: Festival presentation at the Maison de Région in Carcassonne

Friday June 19: Vernissage at Lasserre-de-Prouille

Saturday June 20 and Sunday June 21: Festival opening weekend

Friday June 26 at 6pm: Vernissage in Villasavary

Saturday June 27 at 6pm: Vernissage in Belpech

Sunday July 12 at 10:30am: Vernissage in Plavilla

For a detailed program, don’t forget to pick up your 2026 Festival Guide at your local Tourist Office or visit our website: www.cheminsdephotos.com

L’événement 13ÈME FESTIVAL CHEMINS DE PHOTOS Fanjeaux a été mis à jour le 2026-05-29 par