Exposition international d’art contemporain à la Maison Gramont (Fanjeaux – 11) Maison Gramont Fanjeaux 13 juin – 12 septembre Entrée libre

Exposition d’art contemporain, peintures, sculptures, céramiques, photos exposées dans une vieille demeure du XVIIe, au sein d’un village historique.

Exposition internationale d’art contemporain 2026 à la Maison Gramont

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### Du 13 juin au 12 septembre 2026, 15h00 – 18h30

Pendant les 3 mois d’été, la Maison Gramont à Fanjeaux (Aude) reçoit les oeuvres de 34 artistes, mis en scène de façon originale dans les 17 salles restaurées de cette vieille demeure du XVIIIe siècle.

Un salon de thé associatif est installé dans le jardin clos et ombragé, afin de vous désaltérer après cette belle visite.

Tous les WE, des animations musicales y sont proposées.

L’entrée est libre et gratuite, et apporte à toute la famille une belle vision de l’hétérogénéité de l’art contemporain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-12T18:30:00.000+02:00

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artsetculturefanjeaux@gmail.com

Maison Gramont place des halles Fanjeaux Fanjeaux 11270 Aude



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