Fanjeaux

DE FERME EN FERME PIÈGE, LAURAGAIS, RAZÈS

Fanjeaux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez passer une journée conviviale à la campagne et découvrir la diversité des fermes des collines cathares !

15 agriculteurs vous ouvrent gratuitement leurs portes avec, au programme, des visites guidées, des dégustations, de la vente directe, des animations, de la restauration gourmande et plein d’autres surprises.

Parmi les participants

– Le Domaine Capdepon à Villelongue d’Aude

– La Ferme de Tarbes à Villelongue d’Aude

– Le rucher de Riquette à Saint Martin de Villeréglan

– GAEC de Soustrobe à Villelongue d’Aude

– Le Cammas Ferme Hostel à Alaigne

– Le jardin bio divers à Cailhavel

– Le Gaec Saint-Dominique à Fanjeaux

– Le Gaec La Ferme des Feda Galina à Fanjeaux

– Les Collines de Besplas à Villasavary

– Domaine Cremefer à Montréal de l’Aude

– Spiruline Dynamisée du Domaine Valetou à La Cassaigne

– Domaine de Villarzens à Bram

– Les Herbes d’Aure à Cahuzac

– La Ferme de Calas à Gaja-la-Selve

– Domaine de La Courbe à Plaigne

De quoi satisfaire tous vos sens et vos papilles pour ce week-end gourmand et festif !

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Fanjeaux 11270 Aude Occitanie

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English :

Come and spend a convivial day in the countryside and discover the diversity of farms in the Cathar hills!

15 farmers open their doors to you free of charge, with guided tours, tastings, direct sales, entertainment, gourmet food and lots of other surprises on the program.

Among the participants:

– Domaine Capdepon in Villelongue d’Aude

– La Ferme de Tarbes in Villelongue d’Aude

– Le rucher de Riquette in Saint Martin de Villeréglan

– GAEC de Soustrobe in Villelongue d’Aude

– Cammas Ferme Hostel in Alaigne

– Le jardin bio divers in Cailhavel

– Gaec Saint-Dominique in Fanjeaux

– Gaec La Ferme des Feda Galina in Fanjeaux

– Les Collines de Besplas in Villasavary

– Domaine Cremefer, Montréal de l’Aude

– Spiruline Dynamisée du Domaine Valetou, La Cassaigne

– Domaine de Villarzens, Bram

– Les Herbes d’Aure, Cahuzac

– La Ferme de Calas, Gaja-la-Selve

– Domaine de La Courbe in Plaigne

Enough to satisfy all your senses and taste buds for this gourmet and festive weekend!

L’événement DE FERME EN FERME PIÈGE, LAURAGAIS, RAZÈS Fanjeaux a été mis à jour le 2026-04-16 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT