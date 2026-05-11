11ÈME EXPOSITION INTERNATIONALE D’ART CONTEMPORAIN Fanjeaux

Fanjeaux

11ÈME EXPOSITION INTERNATIONALE D’ART CONTEMPORAIN

place des halles Fanjeaux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-09-12 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13

L’association Arts et Culture de Fanjeaux présente du 13 juin au 12 septembre 2026 près de 400 œuvres d’une quarantaine d’artistes internationaux lors de la 11ème édition de son exposition internationale d’art contemporain dans la Maison Gramont, à Fanjeaux.

Peintures, dessins, gravures, sculptures, céramiques et photographies sont mis en valeur dans les 17 salles de cette grande demeure historique du XVème.

À cette occasion, la Maison Gramont se transforme en véritable musée d’art contemporain.

Devenue au fil des ans un rendez-vous incontournable, l’édition 2025 a reçu plus de 6 300 visiteurs. Les amateurs d’art et les collectionneurs viennent de Toulouse, Montpellier et même des États-Unis et du Canada pour acquérir des œuvres originales.

Un salon de thé associatif est à votre disposition dans un joli jardin ombragé et intimiste. Y sont proposées des animations musicales tous les week-ends.

Entrée libre et gratuite.

Quoi de neuf en 2026 ?

Des ateliers créatifs seront proposés aux enfants, tous les mercredis de juillet et d’août, animés par des associations partenaires de Fanjeaux (AFR Piège Lauragais et AFR Fanjeaux).

Pour les personnes à mobilité réduite, l’aménagement d’une salle vidéo au rez-de-chaussée, leur permettra de visiter au moins virtuellement l’exposition.

Et comme en 2025, venez consulter gratuitement une belle collection de livres d’art, prêtée par la médiathèque de la communauté de communes.

Un catalogue regroupant tous les artistes exposants est vendu à l’accueil votre achat contribuera à la vie de l’expo !

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place des halles Fanjeaux 11270 Aude Occitanie maison.gramont@fanjeaux.info

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English :

From June 13 to September 12, 2026, the Fanjeaux Arts and Culture Association presents nearly 400 works by some 40 international artists at the 11th edition of its international contemporary art exhibition at the Maison Gramont in Fanjeaux.

Paintings, drawings, engravings, sculptures, ceramics and photographs are showcased in the 17 rooms of this historic 15th-century mansion.

For the occasion, the Maison Gramont is transformed into a veritable museum of contemporary art.

An unmissable event over the years, the 2025 edition attracted over 6,300 visitors. Art lovers and collectors come from Toulouse, Montpellier and even the USA and Canada to acquire original works.

An associative tea room is at your disposal in a pretty, shady and intimate garden. Musical entertainment is offered every weekend.

Free admission.

What’s new in 2026?

Creative workshops for children will be offered every Wednesday in July and August, led by Fanjeaux?s partner associations (AFR Piège Lauragais and AFR Fanjeaux).

For people with reduced mobility, a video room on the first floor will enable them to visit the exhibition virtually.

And as in 2025, come and consult a fine collection of art books on loan from the Communauté de Communes media library.

A catalog of all the exhibiting artists is on sale at reception: your purchase will contribute to the life of the exhibition!

L’événement 11ÈME EXPOSITION INTERNATIONALE D’ART CONTEMPORAIN Fanjeaux a été mis à jour le 2026-05-22 par