Exposition international d’art contemporain à la Maison Gramont (Fanjeaux – 11), Maison Gramont, Fanjeaux

Exposition international d’art contemporain à la Maison Gramont (Fanjeaux – 11) 13 juin – 12 septembre Maison Gramont Aude

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00

Exposition internationale d’art contemporain 2026 à la Maison Gramont

Du 13 juin au 12 septembre 2026, 15h00 – 18h30

Pendant les 3 mois d’été, la Maison Gramont à Fanjeaux (Aude) reçoit les oeuvres de 34 artistes, mis en scène de façon originale dans les 17 salles restaurées de cette vieille demeure du XVIIIe siècle.

Un salon de thé associatif est installé dans le jardin clos et ombragé, afin de vous désaltérer après cette belle visite.

Tous les WE, des animations musicales y sont proposées.

L’entrée est libre et gratuite, et apporte à toute la famille une belle vision de l’hétérogénéité de l’art contemporain.

Maison Gramont place des halles Fanjeaux Fanjeaux 11270 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « artsetculturefanjeaux@gmail.com »}]

Exposition d’art contemporain, peintures, sculptures, céramiques, photos exposées dans une vieille demeure du XVIIe, au sein d’un village historique. peintures céramiques

Arts et Culture Fanjeaux