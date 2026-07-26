Informations pratiques

Couy

61ème fête des chieuves

Couy Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

La 61? Fête des Chieuves vous donne rendez-vous à Couy les 15 et 16 août 2026 pour un week-end d’animations, de spectacles, de restauration et de convivialité.

Les festivités débutent samedi 15 août dès 19 h avec une soirée dansante animée par Les Affoubertis et Discofun, accompagnée d’un barbecue. L’entrée est gratuite.

Le dimanche 16 août, les animations se poursuivent à partir de 14 h 30 avec un grand feu de Mâcou, des spectacles et de nombreuses animations pour toute la famille. Au programme Mélanie Dits (chanteuse), La Tournana Boum’Di (harmonie de Vierzon), la Compagnie Luminescence, des courses de chèvres, un spectacle nocturne, des jeux pour les enfants, ainsi que de la restauration avec repas champêtre, jambon à la broche et frites.

Un week-end placé sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité, à partager en famille ou entre amis. .

Couy 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 26 10 20 aepcouy18@orange.fr

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English :

The 61st F%EAte des Chieuves invites you to %E0 Couy on August 15 and 16, 2026, for a weekend of activities, shows, food, and good times.

L’événement 61ème fête des chieuves Couy a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Loire en Berry