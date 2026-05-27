62e Foire internationale de la photo Place de la Mairie Vauboyen 6 et 7 juin Entrée libre

Tous les premiers week-ends de juin, Bièvres devient la capitale de la photographie. La Foire est organisée par le Photoclub Paris Val-de-Bièvre avec le soutien de la Commune.

La Foire accueille de nombreux visiteurs venus des quatre coins de la planète. Tous ont un point commun : l’amour de la photo. Pendant deux jours, le cœur de Bièvres bat au rythme des expositions, des conférences, des différents marchés (de l’occasion et des antiquités photographiques, du neuf et des services, des artistes) et des animations.

Au fil des années, la Foire a su entretenir la flamme en se réinventant pour suivre les évolutions de l’époque et en proposant un programme riche dédié à la photo.

**Les bonnes affaires se négocient sur les différents marchés**

Pour les amateurs de brocante, d’objets photographiques anciens, publicitaires, de photos de voyage ou de famille, de matériel de cinéma… : direction le **marché de l’occasion et des antiquités photographiques**.

Véritable temple de la photo sous toutes ses formes, ce marché offre une grande diversité, des prix attractifs et les conseils avisés des exposants.

**Le marché du neuf et des services** rassemble les grandes marques d’appareils photo avec les dernières nouveautés technologiques et des tests produits.

**Le marché des artistes** permet de découvrir des talents et d’explorer l’art photographique. Le dimanche matin, chaque stand est visité par un jury de photographes, présidé cette année par Bruno Dubreuil, critique d’art, commissaire d’exposition, enseignant en photographie et histoire de l’art, auteur photographe. Après les délibérations du jury, de prestigieux prix sont remis aux artistes, le dimanche après-midi.

**Jean-Christophe Béche**t sera le photographe invité d’honneur de la Foire en 2026. Il vit et travaille depuis 1990 à Paris. Mêlant noir et blanc et couleur, argentique et numérique, 24×36 et moyen format, Polaroid et « accidents photographiques », il cherche pour chaque projet le « bon outil », celui qui lui permettra de faire dialoguer de façon pertinente une interprétation du réel et une matière photographique.

Il présentera deux expositions : **SAUVAGE MATÉRIALITÉ** et **MACADAM COLOR.**

**LES RENCONTRES DE BIÈVRES**

La Foire est aussi un moment d’échanges avec des experts de l’image. Des photographes tels que François Abbe, Thierry Chantegret, Jean-Christophe Béchet, Didier Pilon, Laura Bonnefous, Eric Delamarre, François Baumann, José Nicolas interviendront ainsi que des spécialistes : Pierre-Yves Mahé et Manuel Bonnet, Hugues Faure… autour de thèmes variés (technique, art, voyage, matériel). Ils répondront aux questions suite à leur exposé.

**DES ANIMATIONS TOUT PUBLIC**

Tout au long du week-end des animations seront organisées : photo walk, concours de photos, tombola et, en plus, le dimanche : lectures de portfolios, studio éphémère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00.000+02:00

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Place de la Mairie Place de la Mairie, 91570 Bièvres Vauboyen 91570 Essonne



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