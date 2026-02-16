SEMINAIRE – LUNDIS DE L’IPSIT, Lumen, Orsay
Lundi 16 février, 09h15 Lumen Orsay, 8 avenue des sciences, Gif-sur-Yvette L'IPSIT organise un séminaire "Les drogues : quand le poison devient remède" le 16 février 2026.
Lundi 16 février, 09h15 Lumen Orsay, 8 avenue des sciences, Gif-sur-Yvette L'IPSIT organise un séminaire "Les drogues : quand le poison devient remède" le 16 février 2026.
Lundi 16 février, 14h00 Cinéma François-Truffaut Chilly-Mazarin, 19, rue François Mouthon, Chilly-Mazarin Cine cafe - Elsa, médecin, cache au reste du monde qu’elle voit les morts et les aide à "passer de l’autre côté". Convaincue que son don provoque le rejet, elle a renoncé aux histoires d'amour et s...
Mardi 17 février, 12h30 Forum - Lumen Gif-sur-Yvette, 8 avenue des sciences 91190 gif-sur-yvette Venez profiter d'une pause musicale organisée par La DIAGONALE (Direction Culture, Art, Science, Société) !
Mercredi 18 février 2026, 09h00 Amphi Hervé Daniel, bâtiment Henri Moisan, RDC, 17 ave Sciences, 91400 Orsay Orsay, 17 avenue Sciences, 91400 Orsay La GS EFE, et l'Institut Data IA de l'Université Paris-Saclay organisent un séminaire sur "L’IA dans le métier d’enseignant". Quelles transformations l’IA induit dans les pratiques éducatives ?
18 et 19 février CentraleSupélec Gif-sur-Yvette, 3 Rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Destiné au grand public et aux acteurs de la recherche et de l’économie, le Paris-Saclay Summit vise à valoriser la science et encourager le débat sur l’avenir scientifique européen.
Mercredi 18 février, 16h00 Cinéma François-Truffaut Chilly-Mazarin, 19, rue François Mouthon, Chilly-Mazarin Il etait une fois - Quatre ours, quatre contes, quatre saisons : qu'ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un peti...
Jeudi 19 février, 12h30 AdvanThink Saint-Aubin, Bâtiment Euclide - Parc des Algorithes - Route de l'Orme - 91190 Saint Aubin Venez échanger avec Mathias après sa présentation : Impact of vitamin B3 supplementation on the cardiac and systemic metabolome in a rat model of heart failure
Jeudi 19 février, 16h00 En ligne Orsay, université paris saclay Cette formation aborde les bonnes pratiques en recherche concernant l'usage des sources non écrites dans différentes disciplines.
Jeudi 19 février, 18h30 Scène de Recherche ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette, 4 avenue des Sciences 91 Gif sur Yvette Thomas Salvador
Samedi 21 février, 15h00 Forum - Lumen Gif-sur-Yvette, 8 avenue des sciences 91190 gif-sur-yvette Apprenez-en plus sur les parfums en suivant l'atelier chimique de Rémi Franco.
Samedi 21 février 2026, 16h00 Salle Mère Parie Pia Quincy-sous-Sénart, 2 Rue de Combs-la-Ville, 91480 Quincy-sous-Sénart Compagnie Marizibill - Cyrille Louge & Francesca Testi
23 février et 15 mai Online Gif-sur-Yvette, université Paris-Saclay Ce cours a pour objectif d'acquérir des connaissances spécifiques sur la gestion des toxicités liées aux immunothérapies. Du 23 février au 15 may 2026.
Lundi 23 février, 14h30 Université Evry Paris-Saclay, Bât. Maupertuis, Amphi 100 Évry, évry Ce séminaire interdisciplinaire en humanités numériques explore les transformations des pratiques de recherche et de formation dans différentes disciplines des sciences humaines et sociales.
Mardi 24 février, 20h00 Cinéma François-Truffaut Chilly-Mazarin, 19, rue François Mouthon, Chilly-Mazarin Cine rencontre - Edouard Bergeon (« Au Nom de la Terre ») nous plonge dans la vie de Jérôme Bayle, éleveur charismatique du Sud-Ouest et figure nationale de la ruralité. Avec humour et tendresse, i...
Mercredi 25 février, 12h30 Faculté des sciences d'Orsay, amphi H1 Orsay, bâtiment 333, campus Orsay Webinaire "Des ateliers culturels avec des animations fun et des activités fédératrices"
Mercredi 25 février, 14h00 Médiathèque Centre culturel Près du Roy Saint-Germain-lès-Arpajon, 34 Route de leuville Un atelier mené par des journalistes qui vous invite à aiguiser votre esprit critique en vous penchant et débattant sur cette question qui secoue le monde des médias
Vendredi 27 février 2026, 15h00 Institut de formation en soins infirmiers - EPS Barthélémy Durand Sainte-Geneviève-des-Bois, 2 Route de longpont 91700 Collectif I am a bird now - Daniela Labbé Cabrera
Samedi 7 mars, 10h00 CENTRE DE FORMATION DE L'ESSONNE Grigny, 23 rue des Ateliers, 91350 Grigny Découverte des formations et des métiers du social et du médico-social
9 et 10 mars En ligne Orsay, université paris saclay N’hésitez pas à vous inscrire à la session d’accompagnement organisée par l’Université Paris-Saclay en vue de l’appel ERC Synergy Grant 2027.
9 - 12 mars 2026 Théâtre de l’Agora, scène nationale de l’Essonne Évry-Courcouronnes, Allée de l'Agora, 91000 Évry Nathan Israël & Luna Rousseau