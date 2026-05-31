Soul Pop, Rock, Hard Rock et musique du monde feront vibrer les murs du Lumen pour sa première fête de la musique., Le lumen, Orsay
Soul Pop, Rock, Hard Rock et musique du monde feront vibrer les murs du Lumen pour sa première fête de la musique., Le lumen, Orsay dimanche 21 juin 2026.
Soul Pop, Rock, Hard Rock et musique du monde feront vibrer les murs du Lumen pour sa première fête de la musique. Dimanche 21 juin, 14h00 Le lumen Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
14h : Kereshmeh musique du monde
16h : Freaks Under Cover Rock
Site internet : https://www.youtube.com/@TheFreaksUnderCover/ Facebook : [https://www.facebook.com/profile.php?id=61581556591611](https://www.facebook.com/profile.php?id=61581556591611%5D)
17h30 : Na(Palm) Muted
Site internet : https://www.youtube.com/@NPMuted
Facebook : https://www.facebook.com/napalmmuted
Le lumen 8 Avenue des Sciences Gif-sur-Yvette Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Du rock ! Du rock ! Et encore du rock !! », « html »: «
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14h : Kereshmeh musique du monde
©culturel
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