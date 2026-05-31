Soul Pop, Rock, Hard Rock et musique du monde feront vibrer les murs du Lumen pour sa première fête de la musique., Le lumen, Orsay

Soul Pop, Rock, Hard Rock et musique du monde feront vibrer les murs du Lumen pour sa première fête de la musique. Dimanche 21 juin, 14h00 Le lumen Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

14h : Kereshmeh musique du monde

16h : Freaks Under Cover Rock

Site internet : https://www.youtube.com/@TheFreaksUnderCover/ Facebook : [https://www.facebook.com/profile.php?id=61581556591611](https://www.facebook.com/profile.php?id=61581556591611%5D)

17h30 : Na(Palm) Muted

Site internet : https://www.youtube.com/@NPMuted

Facebook : https://www.facebook.com/napalmmuted

Le lumen 8 Avenue des Sciences Gif-sur-Yvette Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Du rock ! Du rock ! Et encore du rock !! », « html »: «

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14h : Kereshmeh musique du monde

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