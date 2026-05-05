Participez au HABS Neuro-AI Hackathon 2026, Amphithéâtre Hervé Daniel, bâtiment Henri Moissan, Orsay
Participez au HABS Neuro-AI Hackathon 2026, Amphithéâtre Hervé Daniel, bâtiment Henri Moissan, Orsay lundi 2 novembre 2026.
Participez au HABS Neuro-AI Hackathon 2026 2 et 30 novembre Amphithéâtre Hervé Daniel, bâtiment Henri Moissan Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-02T09:30:00+01:00 – 2026-11-02T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-30T09:30:00+01:00 – 2026-11-30T17:30:00+01:00
Pour candidater : https://forms.gle/2VnzAwDvCyf9oU3BA
Cet événement s’adresse aux étudiant·es intéressé·es par l’intelligence artificielle, la data science, les neurosciences ou l’ingénierie, mais également à toute étudiante et étudiant motivé·e souhaitant travailler sur des problématiques concrètes à partir de données neurophysiologiques réelles.
Concrètement, vous serez amené·e à :
-
nettoyer, filtrer et structurer des signaux EEG bruts (data preprocessing)
-
combiner les données EEG avec d’autres sources pour enrichir les modèles (multimodal AI)
-
concevoir des pipelines capables de traiter les signaux en temps réel (real-time deployment)
Dates clés :
- vendredi 11 septembre 2026 : kick-off de présentation du hackathon ;
- lundi 2 novembre 2026 : lancement du hackathon ;
- lundi 30 novembre 2026 : remise des prix et clôture.
Lieu : amphithéâtre Hervé Daniel, bâtiment Henri Moissan (campus plateau Orsay-Gif), Université Paris-Saclay.
Format : travail en équipe avec accompagnement par des expertes et experts.
Ce hackathon est ouvert aux étudiantes et étudiants de Master (M1 & M2) ainsi qu’aux étudiantes et étudiants à partir de la 2ème année d’école d’ingénieur·e et de l’ENS Paris-Saclay.
Des lots sont à remporter, avec à la clé des opportunités de stage et de recrutement chez HABS.
Contact : hackaton.cdp@universite-paris-saclay.fr
Amphithéâtre Hervé Daniel, bâtiment Henri Moissan 640 Rue Louis de Broglie, 91400 Orsay Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/2VnzAwDvCyf9oU3BA »}] [{« link »: « https://forms.gle/2VnzAwDvCyf9oU3BA »}, {« link »: « mailto:hackaton.cdp@universite-paris-saclay.fr »}]
HABS organise, avec le soutien de l’Université Paris-Saclay, le Neuro-AI Research Hackathon 2026.