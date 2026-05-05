Participez au HABS Neuro-AI Hackathon 2026, Amphithéâtre Hervé Daniel, bâtiment Henri Moissan, Orsay

Participez au HABS Neuro-AI Hackathon 2026 2 et 30 novembre Amphithéâtre Hervé Daniel, bâtiment Henri Moissan Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-02T09:30:00+01:00 – 2026-11-02T17:30:00+01:00

Fin : 2026-11-30T09:30:00+01:00 – 2026-11-30T17:30:00+01:00

Pour candidater : https://forms.gle/2VnzAwDvCyf9oU3BA

Cet événement s’adresse aux étudiant·es intéressé·es par l’intelligence artificielle, la data science, les neurosciences ou l’ingénierie, mais également à toute étudiante et étudiant motivé·e souhaitant travailler sur des problématiques concrètes à partir de données neurophysiologiques réelles.

Concrètement, vous serez amené·e à :

nettoyer, filtrer et structurer des signaux EEG bruts (data preprocessing)

combiner les données EEG avec d’autres sources pour enrichir les modèles (multimodal AI)

concevoir des pipelines capables de traiter les signaux en temps réel (real-time deployment)

Dates clés :

vendredi 11 septembre 2026 : kick-off de présentation du hackathon ;

lundi 2 novembre 2026 : lancement du hackathon ;

lundi 30 novembre 2026 : remise des prix et clôture.

Lieu : amphithéâtre Hervé Daniel, bâtiment Henri Moissan (campus plateau Orsay-Gif), Université Paris-Saclay.

Format : travail en équipe avec accompagnement par des expertes et experts.

Ce hackathon est ouvert aux étudiantes et étudiants de Master (M1 & M2) ainsi qu’aux étudiantes et étudiants à partir de la 2ème année d’école d’ingénieur·e et de l’ENS Paris-Saclay.

Des lots sont à remporter, avec à la clé des opportunités de stage et de recrutement chez HABS.

Contact : hackaton.cdp@universite-paris-saclay.fr

Amphithéâtre Hervé Daniel, bâtiment Henri Moissan 640 Rue Louis de Broglie, 91400 Orsay Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/2VnzAwDvCyf9oU3BA »}] [{« link »: « https://forms.gle/2VnzAwDvCyf9oU3BA »}, {« link »: « mailto:hackaton.cdp@universite-paris-saclay.fr »}]

HABS organise, avec le soutien de l’Université Paris-Saclay, le Neuro-AI Research Hackathon 2026.