Concert de PUMP à Lardy, Parc de l’Hôtel de Ville, Lardy

Concert de PUMP à Lardy Dimanche 21 juin, 18h30 Parc de l’Hôtel de Ville Essonne

Entrée libre dès 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

AU PROGRAMME :

18h30 : Les élèves des Ateliers de Musiques Actuelles du Conservatoire communautaire de Lardy

20h30 : PUMP

Avec plus de 4 500 concerts dans toute la France et à l’étranger, PUMP est sans conteste un groupe qui possède une forte expérience scénique pour délivrer un répertoire qui met a l’honneur les artistes les plus prestigieux du rock, dans ses styles les plus divers.

Ces 25 ans d’existence sur les routes leur permettent de délivrer plus qu’une prestation musicale, un concert de PUMP c’est une expérience qui s’écoute, se regarde, mais surtout qui se vit.

RESTAURATION

sur place avec les commerçants locaux et foodtrucks partenaires !

Parc de l’Hôtel de Ville 70 grande rue 91510 Lardy Lardy 91510 Essonne Île-de-France

Sanns conteste un groupe qui possède une forte expérience scénique pour délivrer un répertoire qui met a l’honneur les artistes les plus prestigieux du rock, dans ses styles les plus divers. fête de la musique concert

Pump