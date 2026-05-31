Concert de PUMP à Lardy, Parc de l’Hôtel de Ville, Lardy
Concert de PUMP à Lardy, Parc de l’Hôtel de Ville, Lardy dimanche 21 juin 2026.
Concert de PUMP à Lardy Dimanche 21 juin, 18h30 Parc de l’Hôtel de Ville Essonne
Entrée libre dès 18h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00
AU PROGRAMME :
18h30 : Les élèves des Ateliers de Musiques Actuelles du Conservatoire communautaire de Lardy
20h30 : PUMP
Avec plus de 4 500 concerts dans toute la France et à l’étranger, PUMP est sans conteste un groupe qui possède une forte expérience scénique pour délivrer un répertoire qui met a l’honneur les artistes les plus prestigieux du rock, dans ses styles les plus divers.
Ces 25 ans d’existence sur les routes leur permettent de délivrer plus qu’une prestation musicale, un concert de PUMP c’est une expérience qui s’écoute, se regarde, mais surtout qui se vit.
RESTAURATION
sur place avec les commerçants locaux et foodtrucks partenaires !
Parc de l’Hôtel de Ville 70 grande rue 91510 Lardy Lardy 91510 Essonne Île-de-France
Sanns conteste un groupe qui possède une forte expérience scénique pour délivrer un répertoire qui met a l’honneur les artistes les plus prestigieux du rock, dans ses styles les plus divers. fête de la musique concert
Pump