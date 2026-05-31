Morangis en musique : talents émergents & final rock, Parc Saint-Michel, Morangis

Morangis en musique : talents émergents & final rock Dimanche 21 juin, 15h00 Parc Saint-Michel Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Nous vous invitons nombreux le dimanche 21 juin à venir fêter la musique au Parc Saint-Michel à Morangis. L’ambiance sera assurée par des groupes amateurs avant un final orchestré par The Rock Preacher.

Les artistes émergents à l’honneur

À partir de 15h, Morangis laisse la scène ouverte aux musiciens amateurs qui se produiront au parc Saint-Michel et ses alentours (programmation à venir). L’occasion de découvrir les artistes émergents qui feront la musique de demain.

Vous êtes musicien ou chanteur amateur ? En solo ou en groupe ? Rejoignez la programmation : Jazz, Classique, Rock, Métal… toutes les musiques sont les bienvenues !

Préinscrivez-vous avant le 10 mai via ce formulaire en ligne

The Rock Preacher en tête d’affiche

Dès 18h30, The Rock Preacher fera vibrer le parc Saint-Michel avec ses reprises de la scène rock internationale des années 2000 à nos jours (Foo Fighters, U2, The Killers, Red Hot Chilly Peppers…).

Envie d’un avant-goût ? Découvrez The Rock Preacher !

Restauration sur place

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© Mairie de Morangis