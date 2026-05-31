Festivités Musicales, Place Beaulieu, La Ville-du-Bois

Festivités Musicales Dimanche 21 juin, 17h30 Place Beaulieu Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

17h30 : début des festivités Place Beaulieu jusqu’à 22h30 environ:

– Woodtown Orchestra (Big Bang de Music’All du Bois)

– Musiques actuelles du conservatoire

– Groupe « Piccabossa »

20h30 : Groupe Phosnot

Restauration possible sur place à partir de 19h

Place Beaulieu Place Beaulieu 91620 La Ville du bois La Ville-du-Bois 91620 Essonne Île-de-France 0164495540 http://www.lavilledubois.fr

17h30 : début des festivités Place Beaulieu jusqu’à 22h30 environ:

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