Festivités Musicales, Place Beaulieu, La Ville-du-Bois
Festivités Musicales, Place Beaulieu, La Ville-du-Bois dimanche 21 juin 2026.
Festivités Musicales Dimanche 21 juin, 17h30 Place Beaulieu Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
17h30 : début des festivités Place Beaulieu jusqu’à 22h30 environ:
– Woodtown Orchestra (Big Bang de Music’All du Bois)
– Musiques actuelles du conservatoire
– Groupe « Piccabossa »
20h30 : Groupe Phosnot
Restauration possible sur place à partir de 19h
Place Beaulieu Place Beaulieu 91620 La Ville du bois La Ville-du-Bois 91620 Essonne Île-de-France 0164495540 http://www.lavilledubois.fr
17h30 : début des festivités Place Beaulieu jusqu’à 22h30 environ:
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