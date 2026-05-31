Le Lumen ouvre ses portes à la musique, Le lumen, Orsay

Le Lumen ouvre ses portes à la musique Dimanche 21 juin, 14h00 Le lumen Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:15:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:15:00+02:00

Le Lumen accueille sa première fête de la musique avec une programmation ecclectique :

14h : Kereshmeh duo de musique traditionnelle iranienne

15h30 : Freaks under Cover

https://www.youtube.com/@TheFreaksUnderCover/

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17h : Na (palm)Muted[:](:

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Le lumen 8 Avenue des Sciences Gif-sur-Yvette Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Du rock ! Du rock ! Et encore du rock !! », « html »: «

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Le Lumen accueille sa première fête de la musique avec une programmation ecclectique :

©freaks under cover