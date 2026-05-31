Le Lumen ouvre ses portes à la musique, Le lumen, Orsay
Le Lumen ouvre ses portes à la musique, Le lumen, Orsay dimanche 21 juin 2026.
Le Lumen ouvre ses portes à la musique Dimanche 21 juin, 14h00 Le lumen Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:15:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:15:00+02:00
Le Lumen accueille sa première fête de la musique avec une programmation ecclectique :
14h : Kereshmeh duo de musique traditionnelle iranienne
15h30 : Freaks under Cover
https://www.youtube.com/@TheFreaksUnderCover/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61581556591611
17h : Na (palm)Muted[:](:
[https://www.youtube.com/@NPMuted Facebook :](https://www.youtube.com/@NPMuted Facebook :) https://www.facebook.com/napalmmuted/
Le lumen 8 Avenue des Sciences Gif-sur-Yvette Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Du rock ! Du rock ! Et encore du rock !! », « html »: «
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Le Lumen accueille sa première fête de la musique avec une programmation ecclectique :
©freaks under cover
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