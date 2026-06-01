Ciné-débat le 6 juin à 14h : Terres fermes, Lumen – Université Paris-Saclay, Orsay
Ciné-débat le 6 juin à 14h : Terres fermes, Lumen – Université Paris-Saclay, Orsay samedi 6 juin 2026.
Ciné-débat le 6 juin à 14h : Terres fermes Samedi 6 juin, 14h00 Lumen – Université Paris-Saclay Essonne
Entrée libre et gratuite, tous publics, sans réservation dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Ciné-débat : Terres fermes
Un film de Martine Debiesse et Claire Leluc-Derouin
« C’est l’histoire de la détermination et de l’engagement collectif qui se sont manifestés à l’arrivée du projet Paris-Saclay et qui a débouché sur une loi unique en France, sorte d’OVNI législatif, qui protège 2 300 hectares agricoles et 1646 hectares naturels et forestiers du Plateau de Saclay.
Au cœur de nos images, les artisans de la terre qui produisent un bien essentiel : la nourriture.
Notre film montre la vigilance collective qu’il faut avoir pour préserver les forêts, les rigoles, la faune et la flore et garder vivante, fermement vivante, l’agriculture de ce territoire si particulier. »
La projection du film sera suivie d’un débat.
avec Martine Debiesse, Claire Leluc-Derouin, Renée Delattre et Olivier Lucas.
Poser la question de notre relation à la nature, comment les intérêts privés ou publics s’opposent à une recherche d’une relation équilibrée qui préserverait la terre et le monde vivant.
Lumen – Université Paris-Saclay 8 avenue des sciences Gif sur Yvette Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France
Ce film retrace comment est née, d’une volonté collective et locale face à un projet d’Etat, une zone protégée unique en France. écologie écosystèmes
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