Workshop Informatique Durable, Bat 507, LISN, site belvédère, Orsay
Workshop Informatique Durable, Bat 507, LISN, site belvédère, Orsay lundi 8 juin 2026.
Workshop Informatique Durable 8 – 11 juin Bat 507, LISN, site belvédère Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T16:00:00+02:00 – 2026-06-08T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T09:30:00+02:00 – 2026-06-11T14:00:00+02:00
Depuis quelques années, nous devons parler* des enjeux environnementaux dans nos cours d’informatique :
- Comment intégrer l’analyse de cycle de vie en architecture des machines ?
- Comment parler de CO2 en machine learning ?
- Comment introduire l’informatique responsable en cours de programmation ?
Nous vous proposons de prendre 3 jours pour mieux comprendre les enjeux, réfléchir à la question de l’informatique responsable dans les enseignements et partager vos expériences !
Au programme : des présentations introductives, une session posters mais aussi des exemples de TP existants et des ateliers de réflexion collectives pour en monter de nouveaux (pour ne pas repartir les mains vides).
Les thématiques abordées seront :
- Les analyses de cycle de vie
- Les effets directs et indirects, les effets rebond
- La mesure d’impacts
* Rapport Jouzel : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/rapport-du-groupe-de-travail-enseigner-la-transition-cologique-dans-le-sup-rieur–13843.pdf
Cadrage pour le 1er cycle : https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2023/07/Note-de-cadrage-MESR_TEDS_formation-des-etudiants-1er-cycle.pdf
UVED : https://www.uved.fr/section-teds/les-notes-de-cadrage-et-de-preconisations-du-mesr
Bat 507, LISN, site belvédère 507, rue du belvédère, 91400 ORSAY Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/wid-3-partage-et-co-conception »}] [{« link »: « https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/rapport-du-groupe-de-travail-enseigner-la-transition-cologique-dans-le-sup-rieur–13843.pdf »}, {« link »: « https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2023/07/Note-de-cadrage-MESR_TEDS_formation-des-etudiants-1er-cycle.pdf »}, {« link »: « https://www.uved.fr/section-teds/les-notes-de-cadrage-et-de-preconisations-du-mesr »}]
Nous vous proposons de prendre 3 jours pour mieux comprendre les enjeux, réfléchir à la question de l’informatique responsable dans les enseignements et partager vos expériences ! informatique durable enseignement
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