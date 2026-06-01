RED FARLOW, Parking de La Grange Sermaise, Sermaise

RED FARLOW Dimanche 21 juin, 18h30 Parking de La Grange Sermaise Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Trio francilien, le groupe évolue dans un univers rappelant les belles heures de la pop anglo-saxonne. Les arrangements font la part belle au violon qui se marie parfaitement avec la guitare et la voix. Parfois mélancoliques, parfois relevées, les interprétations sont toujours justes et sincères. Pour les aficionados de la pop-folk contemporaine.

Parking de La Grange Sermaise Avenue Paul Blot, Sermaise Sermaise 91530 Essonne Île-de-France Salle communale de Sermaise RER C Sermaise ou voie routière

Trio francilien, le groupe évolue dans un univers rappelant les belles heures de la pop anglo-saxonne. Les arrangements font la part belle au violon qui se marie parfaitement avec la guitare et la et…

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