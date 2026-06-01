Visite du château de Villeconin et de son parc, Parc et Château de Villeconin, Sermaise

Visite du château de Villeconin et de son parc 6 et 7 juin Parc et Château de Villeconin Essonne

7 euros la visite guidée, 5 euros pour les étudiants, personnes en recherche d’emploi, minima sociaux et villeconinois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Vous pouvez soit faire une visite libre, soit profiter d’une visite guidée par les propriétaires et ensuite vous promenez dans le parc, nous vous ferons partager l’histoire des lieux, un château médiéval puis renaissance avant de devenir une ferme et maintenant une demeure familiale entourée de verdure.

Derniere visite 16:30 ensuite place au théâtre

https://lesamesbiennees.wixsite.com/labn/lesmiserables

Parc et Château de Villeconin 6 Grande-Rue 91580 Villeconin Sermaise 91530 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://lesamesbiennees.wixsite.com/labn/lesmiserables »}] Le parc se découvre autour d’un château, typique de l’époque médiévale avec ses tours, sa cour, sa salle des gardes. Ce site est inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

Au détour d’une allée ou d’un pont, vous pourrez voir se refléter dans les douves les bâtiments et la végétation. La visite guidée par la famille du propriétaire intègre le parc où chacun est aussi invité à se promener librement. Ce parc se révèle un jardin de charme essentiellement entretenu par la famille. Le jardin, enrichi chaque année, est composé de massifs de buis taillés et d’une partie boisée. Les massifs de fleurs alternent vivaces à floraison échelonnée, hortensias, arbustes et rosiers. Le mois de juin à Villeconin permet au-delà des feuillages des arbres du parc de mettre particulièrement en valeur les couleurs de la nature. RN 20; RER à 7 km gare d’Etrechy, randonnée pédestre agréable ou cycliste, les vélos seront surveillés

Vous pouvez soit faire une visite libre, soit profiter d’une visite guidée par les propriétaires et ensuite vous promenez dans le parc, nous vous ferons partager l’histoire des lieux, un château puis…

©LONGEVIALLE