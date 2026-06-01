GOLDOROCK, Parking de La Grange Sermaise, Sermaise

GOLDOROCK Dimanche 21 juin, 18h30 Parking de La Grange Sermaise Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

GOLDOROCK est un groupe de rock français originaire de l’Essonne et reprenant les standards connus français et anglophones des années 80 à aujourd’hui.

Parking de La Grange Sermaise Avenue Paul Blot, Sermaise Sermaise 91530 Essonne Île-de-France Salle communale de Sermaise RER C Sermaise ou voie routière

GOLDOROCK est un groupe de rock français originaire de l’Essonne et reprenant les standards connus français et anglophones des années 80 à aujourd’hui.

GOLDOROCK©