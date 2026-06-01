GOLDOROCK, Parking de La Grange Sermaise, Sermaise
GOLDOROCK, Parking de La Grange Sermaise, Sermaise dimanche 21 juin 2026.
GOLDOROCK Dimanche 21 juin, 18h30 Parking de La Grange Sermaise Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
GOLDOROCK est un groupe de rock français originaire de l’Essonne et reprenant les standards connus français et anglophones des années 80 à aujourd’hui.
Parking de La Grange Sermaise Avenue Paul Blot, Sermaise Sermaise 91530 Essonne Île-de-France Salle communale de Sermaise RER C Sermaise ou voie routière
GOLDOROCK est un groupe de rock français originaire de l’Essonne et reprenant les standards connus français et anglophones des années 80 à aujourd’hui.
GOLDOROCK©