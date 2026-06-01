Découverte musicale au détour du quartier de Belleville, Chemin de la Plaine de Gy sur Yvette, Gif-sur-Yvette
Découverte musicale au détour du quartier de Belleville, Chemin de la Plaine de Gy sur Yvette, Gif-sur-Yvette dimanche 21 juin 2026.
Découverte musicale au détour du quartier de Belleville Dimanche 21 juin, 18h00 Chemin de la Plaine de Gy sur Yvette Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
- 18h : L’association Asquarbel et ses musiciens vous emmènent au Laos avec une conférence et une démonstration d’instruments laotiens
- 19h : Small Jump
- 20h : C’kikidi 3-4
Chemin de la Plaine de Gy sur Yvette Chemin de la Plaine Gif-sur-Yvette 91190 Belleville Essonne Ile de France
18h : L’association Asquarbel et ses musiciens vous emmènent au Laos avec une conférence et une démonstration d’instruments laotiens
©c’Kikidi3-4
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