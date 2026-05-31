Fans de D.Bowie, des Pink Floyd, de The Cure ou de Neil Young La halle du marché neuf fait place aux Tributes !, Halle du marché neuf, Gif-sur-Yvette

Fans de D.Bowie, des Pink Floyd, de The Cure ou de Neil Young La halle du marché neuf fait place aux Tributes ! Dimanche 21 juin, 19h15 Halle du marché neuf Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:15:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:15:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00

Space Beginner Tribute David Bowie

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Space Beginner Tribute David Bowie

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