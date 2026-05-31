Rock, Folk, Pop , feront vibrer les murs du château du Val Fleury, Val Fleury, Gif-sur-Yvette
Rock, Folk, Pop , feront vibrer les murs du château du Val Fleury, Val Fleury, Gif-sur-Yvette dimanche 21 juin 2026.
Rock, Folk, Pop , feront vibrer les murs du château du Val Fleury Dimanche 21 juin, 20h00, 20h30 Val Fleury Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Le groupe Riverside propose un voyage musical au cœur du folk américain des années 60-70. Inspiré par les grandes figures de cette époque, leur répertoire revisite des sonorités authentiques mêlant guitares acoustiques, harmonies vocales et esprit storytelling typique de la scène folk américaine.
À travers leurs interprétations, Riverside recrée l’atmosphère chaleureuse et engagée de ces années emblématiques, entre ballades intimistes et morceaux plus entraînants, pour offrir au public une expérience musicale à la fois nostalgique et vivante.
[https://www.youtube.com/@riversidefolkmusic502](https://www.youtube.com/@riversidefolkmusic502%5D)
Val Fleury 2, allée du val Fleury Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France Scène face au château du Val Fleury
Le groupe Riverside propose un voyage musical au cœur du folk américain des années 60-70. Inspiré par les grandes figures de cette époque, leur répertoire revisite des sonorités authentiques mêlant …
©Riverside
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