Le duo « Yves et Yves » au menu de l’Ile O’crêpes, Crêperie L’île O’crêpes, Gif-sur-Yvette
Le duo « Yves et Yves » au menu de l’Ile O’crêpes, Crêperie L’île O’crêpes, Gif-sur-Yvette dimanche 21 juin 2026.
Le duo « Yves et Yves » au menu de l’Ile O’crêpes Dimanche 21 juin, 19h30 Crêperie L’île O’crêpes Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00
Ce duo guitare voix vous attend à la crêperie pour vous concocter un menu estivale tout en harmonie.
Yves&Yves
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Crêperie L’île O’crêpes 1 rue Neuve, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 29 94 00 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1200, « description »: « Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. », « html »: «
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Ce duo guitare voix vous attend à la crêperie pour vous concocter un menu estivale tout en harmonie.
©Yves&Yves
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