Deux duos, deux ambiances chez Jo’S, Restaurant chez Jo’s, Gif-sur-Yvette

Deux duos, deux ambiances chez Jo’S Dimanche 21 juin, 19h30 Restaurant chez Jo’s Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00

Destination ensoleillée avec Ifara duo Malgache

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Restaurant chez Jo’s 7, rue Raoul Dautry – Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 82 98 09 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/Ifara.madagascar »}, {« link »: « https://www.ifara99.wordpress.com »}]

Destination ensoleillée avec Ifara duo Malgache

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