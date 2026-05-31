Deux duos, deux ambiances chez Jo’S, Restaurant chez Jo’s, Gif-sur-Yvette
Deux duos, deux ambiances chez Jo’S, Restaurant chez Jo’s, Gif-sur-Yvette dimanche 21 juin 2026.
Deux duos, deux ambiances chez Jo’S Dimanche 21 juin, 19h30 Restaurant chez Jo’s Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00
Destination ensoleillée avec Ifara duo Malgache
https://www.facebook.com/Ifara.madagascar [https://www.ifara99.wordpress.com](https://www.facebook.com/Ifara.madagascar https://www.ifara99.wordpress.com)
Restaurant chez Jo’s 7, rue Raoul Dautry – Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 82 98 09 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/Ifara.madagascar »}, {« link »: « https://www.ifara99.wordpress.com »}]
Destination ensoleillée avec Ifara duo Malgache
©IFARA
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