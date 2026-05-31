Une rue, un espace et surtout des musiciens près du Café de la mairie, Café de la mairie, Gif-sur-Yvette
Une rue, un espace et surtout des musiciens près du Café de la mairie, Café de la mairie, Gif-sur-Yvette dimanche 21 juin 2026.
Une rue, un espace et surtout des musiciens près du Café de la mairie Dimanche 21 juin, 19h00, 21h00 Café de la mairie Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:40:00+02:00
Fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:40:00+02:00
19h : Les Nagios
21h : Trio pop Cordes
Café de la mairie Rue Amodru Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France
19h : Les Nagios
©triopopcordes
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