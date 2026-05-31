Une rue, un espace et surtout des musiciens près du Café de la mairie, Café de la mairie, Gif-sur-Yvette

Une rue, un espace et surtout des musiciens près du Café de la mairie Dimanche 21 juin, 19h00, 21h00 Café de la mairie Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:40:00+02:00

Fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:40:00+02:00

19h : Les Nagios

21h : Trio pop Cordes

Café de la mairie Rue Amodru Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France

19h : Les Nagios

©triopopcordes