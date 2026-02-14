Science et agriculture au Moulon : du labo aux champs, GQE IDEEV, Gif-sur-Yvette

Science et agriculture au Moulon : du labo aux champs Vendredi 5 juin, 09h30 GQE IDEEV Essonne

Le laboratoire IDEEV – GQE-Le Moulon ouvre ses parcelles expérimentales à l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture (JNAgri). Ce laboratoire a une activité de recherche sur des plantes de grande culture (blé et maïs) et ses scientifiques se transforment en agriculteurs pour certains aspects de leurs recherches. Les scientifiques d’IDEEV-GQE-Le Moulon proposent aux JNAgri une découverte des plantes cultivées sur le plateau de Saclay en faisant visiter leurs parcelles expérimentales au grand public, sur inscription. Lien d’inscription : https://tinyurl.com/4bpvhm53.

Venez visiter les champs expérimentaux d’un laboratoire de recherche ! Pour les Journées Nationales de l’Agriculture, à IDEEV-GQE, les scientifiques vont à la rencontre du public. champs expérimentaux blé

Sylvie Salamitou