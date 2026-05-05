SAVE THE DATE – TEQ4 : 4ème colloque du GdR technologies quantique, École normale supérieure Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette
SAVE THE DATE – TEQ4 : 4ème colloque du GdR technologies quantique, École normale supérieure Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette mercredi 4 novembre 2026.
SAVE THE DATE – TEQ4 : 4ème colloque du GdR technologies quantique 4 – 6 novembre École normale supérieure Paris-Saclay Essonne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T09:00:00+01:00 – 2026-11-04T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-06T09:00:00+01:00 – 2026-11-06T18:00:00+01:00
École normale supérieure Paris-Saclay 4, avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://gdr-teq.cnrs.fr/colloques-teq/ »}]
Colloque annuel du GdR TeQ regroupant la communauté scientifique française investie dans le développement des technologies quantiques, ainsi que des invités étrangers. Calcul Quantique Quantic Computing
GdR TeQ
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