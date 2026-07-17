Centre Benoit Frachon, Centre Benoît Frachon, Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

Centre Benoit Frachon 19 et 20 septembre Centre Benoît Frachon Essonne

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Inauguré en 1975 en l’honneur de son ancien secrétaire général, le centre de formation Benoît Frachon est implanté sur le site de l’ancien moulin de Courcelle. De ce passé, seul subsiste le manoir, qui a été transformé au fil du temps. Le centre bénéficie aujourd’hui d’un cadre verdoyant, sublimé par la présence de plusieurs œuvres d’art.

Centre Benoît Frachon 12 rue Fernand-Léger 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « opcnhvc@gmail.com »}]

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©centre Benoit Frahon