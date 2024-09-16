Moon – Cabinet de curiosités lunaires, ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

Moon – Cabinet de curiosités lunaires Samedi 19 septembre, 16h30 ENS Paris-Saclay Essonne

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir le quartier de Moulon avec le danseur et acrobate Bastien Dausse. Parcours urbain en cinq escales, Moon nous fait explorer bâtiments futuristes, centres de recherche de pointe et même une ferme ! Pensé comme un « cabinet de curiosités lunaires », chaque scène déploie corps en suspension, équilibres fragiles et dispositifs en apesanteur. La gravité se dérègle, les repères vacillent et invitent à regarder autrement un plateau de Saclay en pleine transformation.

Spectacle en déambulation, en plein air.

Dans le cadre dufestival Encore les beaux jours(Animakt / Communauté d’agglomération Paris-Saclay) et des Journées européennes du patrimoine.

ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France https://ens-paris-saclay.fr https://www.facebook.com/ensparissaclay [{« type »: « link », « value »: « https://scenederecherche.ens-paris-saclay.fr/agenda/moon »}] [{« link »: « https://animakt.fr/programme/encore-les-beaux-jours-2024-09-16/ »}] Nouveau bâtiment de l’École normale supérieure conçu par le célèbre architecte Renzo Piano.

En plus des salles de cours, il comporte un magnifique, jardin de nombreux laboratoires et ateliers, un atrium écologique, des amphithéâtres de cours, ainsi qu’un théâtre professionnel. Il est également doté de nombreuses œuvres d’art contemporain (statues, peintures, installations).

Spectacle « Moon – Cabinet de curiosités lunaires »

©Vincent Beaume