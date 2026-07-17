Visite commentée des oeuvres d’art de l’ENS Paris-Saclay, ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

Visite commentée des oeuvres d’art de l’ENS Paris-Saclay Vendredi 18 septembre, 18h00 ENS Paris-Saclay Essonne

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Christian Bessy, directeur de recherches au Cnrs, présente le riche patrimoine artistique de l’ENS Paris-Saclay dont le nouveau bâtiment a été conçu par l’Atelier Renzo Piano. Certaines oeuvres du 1% artistique datent de l’ENS Cachan comme celles de Germaine Richier, Paul Belmondo, Alfred Janniot, Jacques Villon… D’autres, plus contemporaines, résultent de la construction récente du nouvel édifice (Jean-Marie Appriou, Tobias Pils, Matali Crasset, Charles de Meaux…). L’ENS Paris-Saclay nous invite à constater l’évolution de l’art in situ à travers sa collection d’oeuvres dont une partie est installée dans son jardin intérieur propice à la contemplation.

ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France https://ens-paris-saclay.fr https://www.facebook.com/ensparissaclay [{« type »: « email », « value »: « anabelle.doisy@universite-paris-saclay.fr »}] Nouveau bâtiment de l’École normale supérieure conçu par le célèbre architecte Renzo Piano.

En plus des salles de cours, il comporte un magnifique, jardin de nombreux laboratoires et ateliers, un atrium écologique, des amphithéâtres de cours, ainsi qu’un théâtre professionnel. Il est également doté de nombreuses œuvres d’art contemporain (statues, peintures, installations).

Visite commentée d’œuvres contemporaines

© Tanguy Beurdeley