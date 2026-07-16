World Clean Up 2026, Polytech Paris-Saclay – Université Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette
jeudi 17 septembre 2026 · Polytech Paris-Saclay - Université Paris-Saclay · Gif-sur-Yvette
Informations pratiques
World Clean Up 2026 Jeudi 17 septembre, 13h30 Polytech Paris-Saclay – Université Paris-Saclay Essonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T13:30:00+02:00 – 2026-09-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T13:30:00+02:00 – 2026-09-17T17:00:00+02:00
Relevez le défi du World Clean Up Day avec Polytech Paris-Saclay !
Et si, le temps d’un après-midi, nous agissions ensemble pour rendre notre campus plus propre et plus agréable ?
À l’occasion du World Clean Up Day, Polytech Paris-Saclay vous invite à participer à une grande opération de ramassage des déchets sur le campus.
Jeudi 17 septembre 2026
De 13h30 à 17h00
Départ depuis Polytech Paris-Saclay (Bâtiment 620)
Un défi collectif à relever !
L’an dernier, les participants ont collecté plusieurs kilos de déchets. Cette année, saura-t-on battre le record ?
En équipe, partez à la chasse aux déchets abandonnés :
♻️ plastiques
♻️ papiers et cartons
♻️ métaux
♻️ verres
♻️ mégots
♻️ déchets ménagers
… et tout ce qui n’a pas sa place dans la nature !
Au programme
- Accueil dès 13h30
- Constitution des équipes
- Distribution du matériel
- Ramassage sur le campus
- Pot convivial de clôture pour partager ce moment ensemble
Pensez à apporter votre Ecocup.
Qui peut participer ?
Étudiants, personnels de l’Université Paris-Saclay, habitants du territoire, partenaires, familles, amis… tout le monde est bienvenu !
À prévoir
Vos gants (si vous en possédez)
Un gilet de sécurité (facultatif mais recommandé)
Inscription obligatoire
Seul, entre amis ou en équipe, rejoignez-nous pour faire de ce World Clean Up Day un succès et contribuer concrètement à la préservation de notre environnement !
Ensemble, faisons la différence : chaque déchet ramassé compte.
Polytech Paris-Saclay – Université Paris-Saclay 15 Rue Joliot-Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France 0169338600 https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/uqG1OfLPKJ »}] [{« link »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/uqG1OfLPKJ »}]
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