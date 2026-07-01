Science à la coque : Courir, marcher, vivre : comment protéger ses articulations tout au long de la vie, Auditorium, Bâtiment Lumen, 8 avenue des Sciences à Gif sur Yvette, Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

Science à la coque : Courir, marcher, vivre : comment protéger ses articulations tout au long de la vie Jeudi 17 septembre, 12h30 Auditorium, Bâtiment Lumen, 8 avenue des Sciences à Gif sur Yvette Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T12:30:00+02:00 – 2026-09-17T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T12:30:00+02:00 – 2026-09-17T13:00:00+02:00

Nos articulations nous accompagnent toute notre vie, mais leur fonctionnement reste mal connu et entouré de nombreuses idées reçues. Le sport abîme-t-il les genoux ? Faut-il arrêter de courir lorsqu’on développe de l’arthrose ? Peut-on prévenir les douleurs articulaires ?

À travers une approche accessible fondée sur les données scientifiques actuelles, le Pr Francis Berenbaum expliquera comment fonctionnent les articulations, pourquoi l’arthrose apparaît et surtout pourquoi l’activité physique constitue l’un des piliers majeurs de la santé articulaire.

En écho au marathon d’automne de Paris-Saclay, cette conférence montrera que la santé articulaire se construit sur le long terme, en permettant de conserver son capital articulaire le plus longtemps possible.

La rencontre sera suivie d’un temps d’échange avec le public et d’une dédicace du Grand Livre de l’Arthrose.

Conférencier : Francis BERENBAUM, Professeur de rhumatologie à Sorbonne Université et Chef du service de rhumatologie de l’hôpital Saint-Antoine AP-HP à Paris

Auditorium, Bâtiment Lumen, 8 avenue des Sciences à Gif sur Yvette Gif sur Yvette 8 avenue des Sciences Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France

Science à la coque est un évènement organisé par la CPS (Communauté agglomération Paris-Saclay) en partenariat avec le LUMEN de l’Université Paris-Saclay conférence science

Universite Paris-Saclay