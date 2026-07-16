Exposition Ça chauffe chez les scientifiques : la recherche face à la crise environnementale, Lumen, Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

Exposition Ça chauffe chez les scientifiques : la recherche face à la crise environnementale 2 septembre – 1 novembre Lumen Essonne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T08:30:00+02:00 – 2026-09-02T22:30:00+02:00

Fin : 2026-11-01T10:00:00+01:00 – 2026-11-01T19:00:00+01:00

Les scientifiques nous alertent depuis des années sur la crise environnementale. Mais la pratique de la recherche elle-même est loin d’être écologique ou durable ! Qu’ont-ils et elles à répondre à ça ? Cela a-t-il encore un sens de faire de la recherche aujourd’hui ?

On a été poser la question à 9 scientifiques : directrice de labo, étudiant·es en sciences, doctorant en climatologie, astrophysicienne, chercheur·euses en écologie, chercheur en optique quantique, chercheuse en agronomie …

Vous allez voir, il y a du débat ! Certain·es se mobilisent pour repenser les pratiques de la recherche, d’autres considèrent que cela freine la progression de leur travail et de la recherche en général. Ça divise, ça met mal à l’aise, ça pose des questions presque existentielles.

En détails :

L’expo est structurée en plusieurs pôles et il y en a pour tous les goûts : l’introduction qui pose le problème + les chiffres de l’empreinte carbone de la recherche + les débats que tout cela soulève + les initiatives qui dépassent ces questions insolubles + ce que serait la recherche idéale des personnes interviewées + des livres, BDs, podcasts, chansons pour aller plus loin. Sans oublier les messages laissés par les scientifiques pour les visiteur·euses et un espace pour leur en laisser à votre tour !

Le cahier d’activités à ne surtout pas oublier !

Ne passez surtout pas à côté du cahier “Ça chauffe les méninges”, spécialement conçu pour accompagner votre visite ! Ce petit carnet est à emporter, gribouiller, annoter, partager… Servez-vous au début de l’expo, il y en a de toutes les couleurs.

Lumen 8 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Ça chauffe chez les scientifique est une exposition de « La Physique Autrement » présentée au Lumen du 02 septembre au 01 novembre 2026, dans le cadre de sa programmation.