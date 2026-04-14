Forum entreprises 2026, Polytech Paris-Saclay – Université Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette

Forum entreprises 2026 Mardi 13 octobre, 10h00 Polytech Paris-Saclay – Université Paris-Saclay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T10:00:00+02:00 – 2026-10-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T10:00:00+02:00 – 2026-10-13T17:00:00+02:00

Le mardi 13 octobre 2026, Polytech Paris-Saclay organise la 19ème édition du Forum Entreprises de Polytech Paris-Saclay, un rendez-vous annuel incontournable consacré à l’insertion professionnelle et aux échanges entre étudiant.es, diplômé.es et représentant.es du monde socio-économique.

L’événement est organisé par les étudiant·es de l’école.

Les objectifs du Forum :

Favoriser les opportunités professionnelles : stages, alternances, projets de fin d’études et premiers emplois.

Découvrir la diversité des secteurs : des grands groupes aux start-ups, les entreprises présentes représentent un large panel de domaines d’activité.

Renforcer son réseau : échanges directs avec les recruteurs, rencontres avec des Alumni et accompagnement personnalisé.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site dédié : https://forum-entreprises.bby-developpement.fr/

Polytech Paris-Saclay – Université Paris-Saclay 15 Rue Joliot-Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France 0169338600 https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forum-entreprises.bby-developpement.fr/ »}] [{« link »: « https://forum-entreprises.bby-developpement.fr/ »}]

Participez à la rencontre entre étudiant·es et entreprises !

Service communication Polytech Paris-Saclay