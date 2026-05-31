Les voix s’élèvent à Gif-sur-Yvette, Eglise Saint Remi à Gif-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette
Les voix s’élèvent à Gif-sur-Yvette, Eglise Saint Remi à Gif-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette dimanche 21 juin 2026.
Les voix s’élèvent à Gif-sur-Yvette Dimanche 21 juin, 15h30, 16h00 Eglise Saint Remi à Gif-sur-Yvette Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00
Les chorales à l’honneur
- Chorale atelier chantant
- L’école de musique du Plateau https://www.instagram.com/ecoledemusiquedegif/
- Des croches et la lune
- Chorale de Saint Aubin https://nuage02.apps.education.fr/index.php/s/qKwFtP6EHWkXJBi?path=%2F&openfile=156037955
- Chorale des AVF
- Chorale espagnoles Alce
- Choeur Bouillon
- Mocca’s Band
- Ensemble Vocal Cantemus
Eglise Saint Remi à Gif-sur-Yvette Place de l’église, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://nuage02.apps.education.fr/index.php/s/qKwFtP6EHWkXJBi?path=%2F&openfile=156037955 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 128 Followers, 54 Following, 19 Posts – See Instagram photos and videos from u00c9cole de Musique de Gif (@ecoledemusiquedegif) », « type »: « rich », « title »: « u00c9cole de Musique de Gif (@ecoledemusiquedegif) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/541580334_18419522821105101_9125332707182432071_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=111&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy44NDguQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=nxOshRZdtw4Q7kNvwHzaVgk&_nc_oc=AdqWX3496e67hAN9_8_I4qFHhfOztBBS_W8CdZZa8rIs1Y17b7uBQDDm-5qBcKd02WM&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_gid=fKuAs4yKxMvQTSwr9e28jg&_nc_ss=7a289&oh=00_Af0L8hzN6xreAoAOtVmFm9gVGHDVN-K6a5kiXEyWO6pkJg&oe=69E2B4CC », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/ecoledemusiquedegif/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «
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Les chorales à l’honneur
©Ecole de Musique de Gif
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