Elle court , elle court la musique, Cour du Four, Gif-sur-Yvette
Elle court , elle court la musique, Cour du Four, Gif-sur-Yvette dimanche 21 juin 2026.
Elle court , elle court la musique Dimanche 21 juin, 15h30 Cour du Four Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00
Yves&Yves : rock des années 70 à nos jours avec ce duo qui vous embarquera dans son univers
[https://www.youtube.com /watch ?v=4WjJs6haHes](https://www.youtube.com /watch ?v=4WjJs6haHes)
Cour du Four rue Amodru Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1200, « description »: « Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. », « html »: «
« , « type »: « rich », « title »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://www.youtube.com/img/desktop/yt_1200.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1200}, « link »: « https://www.youtube.com »}]
Yves&Yves : rock des années 70 à nos jours avec ce duo qui vous embarquera dans son univers
©Yves&Yves
À voir aussi à Gif-sur-Yvette (Essonne)
- Science et agriculture au Moulon : du labo aux champs, GQE IDEEV, Gif-sur-Yvette 5 juin 2026
- SCIENCE À LA COQUE : À l’ombre du soleil : les secrets des éclipses totales, Auditorium, Bâtiment Lumen, 8 avenue des Sciences à Gif sur Yvette, Gif-sur-Yvette 9 juin 2026
- Les voix s’élèvent à Gif-sur-Yvette, Eglise Saint Remi à Gif-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette 21 juin 2026
- Rock, Folk, Pop , feront vibrer les murs du château du Val Fleury, Val Fleury, Gif-sur-Yvette 21 juin 2026
- Découverte musicale au détour du quartier de Belleville, Chemin de la Plaine de Gy sur Yvette, Gif-sur-Yvette 21 juin 2026