Elle court , elle court la musique, Cour du Four, Gif-sur-Yvette

Elle court , elle court la musique Dimanche 21 juin, 15h30 Cour du Four Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00

Yves&Yves : rock des années 70 à nos jours avec ce duo qui vous embarquera dans son univers

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Cour du Four rue Amodru Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1200, « description »: « Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. », « html »: «

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Yves&Yves : rock des années 70 à nos jours avec ce duo qui vous embarquera dans son univers

©Yves&Yves