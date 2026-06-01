SCIENCE À LA COQUE : À l’ombre du soleil : les secrets des éclipses totales, Auditorium, Bâtiment Lumen, 8 avenue des Sciences à Gif sur Yvette, Gif-sur-Yvette
SCIENCE À LA COQUE : À l’ombre du soleil : les secrets des éclipses totales, Auditorium, Bâtiment Lumen, 8 avenue des Sciences à Gif sur Yvette, Gif-sur-Yvette mardi 9 juin 2026.
SCIENCE À LA COQUE : À l’ombre du soleil : les secrets des éclipses totales Mardi 9 juin, 12h30 Auditorium, Bâtiment Lumen, 8 avenue des Sciences à Gif sur Yvette Essonne
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T12:30:00+02:00 – 2026-06-09T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T12:30:00+02:00 – 2026-06-09T13:00:00+02:00
Deux éclipses totales de Soleil seront visibles en Europe le 12 août 2026 et le 2 août 2027. Ces phénomènes naturels sont fascinants à plus d’un titre. Au-delà de leur étrange beauté, ils sont toujours une source d’information exceptionnelle sur le fonctionnement de notre étoile. En révélant son atmosphère, appelée couronne, dans des conditions toujours inatteignables hors éclipses, même depuis l’espace, ces éphémères alignements nous permettent de comprendre les processus physiques responsables des températures extrêmes qui y règnent et qui sont à la source de l’existence du vent solaire.
Auditorium, Bâtiment Lumen, 8 avenue des Sciences à Gif sur Yvette Gif sur Yvette 8 avenue des Sciences Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France
Science à la coque est une série de mini-conférences en partenariat avec la Communauté d’agglomération Paris-Saclay. Conférence sur les secrets des éclipses totales, par Frédéric AUCHERE. Conférence Éclipses
À voir aussi à Gif-sur-Yvette (Essonne)
- Science et agriculture au Moulon : du labo aux champs, GQE IDEEV, Gif-sur-Yvette 5 juin 2026
- Elle court , elle court la musique, Cour du Four, Gif-sur-Yvette 21 juin 2026
- Les voix s’élèvent à Gif-sur-Yvette, Eglise Saint Remi à Gif-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette 21 juin 2026
- Rock, Folk, Pop , feront vibrer les murs du château du Val Fleury, Val Fleury, Gif-sur-Yvette 21 juin 2026
- Découverte musicale au détour du quartier de Belleville, Chemin de la Plaine de Gy sur Yvette, Gif-sur-Yvette 21 juin 2026