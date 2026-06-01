Rock, Folk, Pop , feront vibrer les murs du château du Val Fleury, Val Fleury, Gif-sur-Yvette
Rock, Folk, Pop , feront vibrer les murs du château du Val Fleury, Val Fleury, Gif-sur-Yvette dimanche 21 juin 2026.
Rock, Folk, Pop , feront vibrer les murs du château du Val Fleury Dimanche 21 juin, 17h45 Val Fleury Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:45:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:45:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00
Harry boze Pop Rock
[Instagram / harry_boze](Instagram / harry_boze)
Val Fleury 2, allée du val Fleury Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France Scène face au château du Val Fleury
Harry boze Pop Rock
©Harry Boze
À voir aussi à Gif-sur-Yvette (Essonne)
- Science et agriculture au Moulon : du labo aux champs, GQE IDEEV, Gif-sur-Yvette 5 juin 2026
- SCIENCE À LA COQUE : À l’ombre du soleil : les secrets des éclipses totales, Auditorium, Bâtiment Lumen, 8 avenue des Sciences à Gif sur Yvette, Gif-sur-Yvette 9 juin 2026
- Elle court , elle court la musique, Cour du Four, Gif-sur-Yvette 21 juin 2026
- Les voix s’élèvent à Gif-sur-Yvette, Eglise Saint Remi à Gif-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette 21 juin 2026
- Découverte musicale au détour du quartier de Belleville, Chemin de la Plaine de Gy sur Yvette, Gif-sur-Yvette 21 juin 2026