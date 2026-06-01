Rock, Folk, Pop , feront vibrer les murs du château du Val Fleury, Val Fleury, Gif-sur-Yvette

Rock, Folk, Pop , feront vibrer les murs du château du Val Fleury Dimanche 21 juin, 17h45 Val Fleury Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:45:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:45:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

Harry boze Pop Rock

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Val Fleury 2, allée du val Fleury Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France Scène face au château du Val Fleury

Harry boze Pop Rock

©Harry Boze