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Rock, Folk, Pop , feront vibrer les murs du château du Val Fleury, Val Fleury, Gif-sur-Yvette

Rock, Folk, Pop , feront vibrer les murs du château du Val Fleury, Val Fleury, Gif-sur-Yvette

Rock, Folk, Pop , feront vibrer les murs du château du Val Fleury, Val Fleury, Gif-sur-Yvette dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Val Fleury

Adresse : 2, allée du val Fleury

Ville : 91190 Gif-sur-Yvette

Département : Essonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Rock, Folk, Pop , feront vibrer les murs du château du Val Fleury Dimanche 21 juin, 17h45 Val Fleury Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:45:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:45:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

Harry boze Pop Rock
[Instagram / harry_boze](Instagram / harry_boze)

Val Fleury 2, allée du val Fleury Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France Scène face au château du Val Fleury
Harry boze Pop Rock

©Harry Boze

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