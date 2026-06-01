Palaiseau Gospel, 91 rue de Paris, 91120 Palaiseau, Palaiseau
Palaiseau Gospel, 91 rue de Paris, 91120 Palaiseau, Palaiseau dimanche 21 juin 2026.
Palaiseau Gospel Dimanche 21 juin, 13h00 91 rue de Paris, 91120 Palaiseau Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T13:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T13:30:00+02:00
Gospel traditionnel, moderne, acapella, en musique ! Venez nombreux !
91 rue de Paris, 91120 Palaiseau 91 rue de Paris, 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France
Gospel traditionnel, moderne, acapella, en musique ! Venez nombreux !
©ministère de la Culture
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