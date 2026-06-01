Palaiseau Gospel, 91 rue de Paris, 91120 Palaiseau, Palaiseau

Palaiseau Gospel Dimanche 21 juin, 13h00 91 rue de Paris, 91120 Palaiseau Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T13:30:00+02:00

Gospel traditionnel, moderne, acapella, en musique ! Venez nombreux !

91 rue de Paris, 91120 Palaiseau 91 rue de Paris, 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France

Gospel traditionnel, moderne, acapella, en musique ! Venez nombreux !

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