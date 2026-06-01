Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Palaiseau Gospel, 91 rue de Paris, 91120 Palaiseau, Palaiseau

Palaiseau Gospel, 91 rue de Paris, 91120 Palaiseau, Palaiseau

Palaiseau Gospel, 91 rue de Paris, 91120 Palaiseau, Palaiseau dimanche 21 juin 2026.

Lieu : 91 rue de Paris, 91120 Palaiseau

Adresse : 91 rue de Paris, 91120 Palaiseau

Ville : 91120 Palaiseau

Département : Essonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Palaiseau Gospel Dimanche 21 juin, 13h00 91 rue de Paris, 91120 Palaiseau Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T13:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T13:30:00+02:00

Gospel traditionnel, moderne, acapella, en musique ! Venez nombreux !

91 rue de Paris, 91120 Palaiseau 91 rue de Paris, 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France
Gospel traditionnel, moderne, acapella, en musique ! Venez nombreux !

©ministère de la Culture

À voir aussi à Palaiseau (Essonne)