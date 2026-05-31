« La file d’attente », Espace public de Saint-Michel sur Orge, Saint-Michel-sur-Orge

« La file d’attente » Dimanche 21 juin, 17h00 Espace public de Saint-Michel sur Orge Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Les Structures Sonores Baschet investissent le Bois des Roches pour une exploration sonore et participative de l’espace public.RV : parking extérieur du centre commercial, niveau rue

21 juin 2026 – à partir de 17h – Saint-Michel-sur-Orge

Avec Lionel Becimol et des partenaires du quartier.

Espace public de Saint-Michel sur Orge 19, rue Berlioz 91240 Saint-Michel sur Orge Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France 0674930882 http://www.baschet.org L’Association des Structures Sonores Baschet fait vivre depuis 1982 l’œuvre des frères Bernard et François Baschet, à la croisée de la sculpture, de la musique, de la science et de la pédagogie. Implantée à Saint-Michel-sur-Orge, elle propose concerts, ateliers, formations et projets participatifs ouverts à tous les publics. L’événement imaginé pour la Fête de la musique 2026 se déroule dans l’espace public, au cœur du quartier du Bois des Roches, comme une intervention sonore et participative favorisant rencontre, expérimentation et écoute collective. Accès libre, dans l’espace public

Les Structures Sonores Baschet investissent le Bois des Roches pour une exploration sonore et participative de l’espace public.RV : parking extérieur du centre commercial, niveau rue

©SSB