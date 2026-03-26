62e Prix du Muguet Saint-Germain-Beaupré
62e Prix du Muguet Saint-Germain-Beaupré vendredi 1 mai 2026.
62e Prix du Muguet
Forgevieille Saint-Germain-Beaupré Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Course cycliste FFC au départ du village de Forgevieille. Informations à venir .
Forgevieille Saint-Germain-Beaupré 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 31 66 30
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English :
L’événement 62e Prix du Muguet Saint-Germain-Beaupré a été mis à jour le 2026-03-24 par Creuse Tourisme
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