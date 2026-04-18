Conflans-Sainte-Honorine

67ème Pardon National de la Batellerie

Promenade François Mitterrand Conflans-Sainte-Honorine Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Le Pardon de la Batellerie 2025 à Conflans-Sainte-Honorine célèbre l’histoire de la ville et son lien avec la batellerie, avec un focus sur l’époque viking. L’événement propose des animations fluviales (bateaux vikings, etc.),

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Promenade François Mitterrand Conflans-Sainte-Honorine 78700 Yvelines Île-de-France

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English :

The Pardon de la Batellerie 2025 in Conflans-Sainte-Honorine celebrates the town’s history and its links with the barge industry, with a focus on the Viking era. The event features river animations (Viking boats, etc.),

L’événement 67ème Pardon National de la Batellerie Conflans-Sainte-Honorine a été mis à jour le 2026-04-18 par Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise