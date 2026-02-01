, HEC Paris Jouy-en-Josas
Lundi 16 février 2026, 09h00 HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas Yvelines
Lundi 16 février 2026, 14h00 HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas Yvelines
16 et 17 février 2026 Salle Jacques Brel à Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux, 4 rue de la Mare-aux-Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux Compagnie Les EduLs - Emma Pasquer
Mardi 17 février, 11h00 HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas Yvelines
Mardi 17 février, 15h00 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Le Chesnay-Rocquencourt, 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt "Nous étions des Malgré-Nous" de Laurent Pfaadt, historien des relations internationales.
Mardi 17 février, 17h00 Bibliothèque Victor-Hugo Le Chesnay-Rocquencourt, 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Moment de détente après l’école
Mardi 17 février, 20h30 Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Coignières, 26, rue du Moulin Vent 78310 Coignières musique du monde
Mardi 17 février, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt, 37 Rue Caruel de Saint-Martin, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Lorenzo De Finti 4tet
Mercredi 18 février, 11h00 HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas Yvelines
Mercredi 18 février, 15h00 La Ludothèque Le Chesnay-Rocquencourt, 54, rue de glatigny Le Chesnay-rocquencourt Un moment convivial autour du tricot et d’une tasse de thé !
Mercredi 18 février, 16h30 Bibliothèque Simone-Veil Le Chesnay-Rocquencourt, 20, cours Exelmans Le Chesnay-Rocquencourt Lectures d’histoires en musique.
Mercredi 18 février, 16h30 La Ludothèque Le Chesnay-Rocquencourt, 54, rue de glatigny Le Chesnay-rocquencourt Séances de lecture d’histoires et de contes pour les enfants suivies d’un temps de jeux.
Mercredi 18 février, 16h30 Bibliothèque Victor-Hugo Le Chesnay-Rocquencourt, 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Séance de lecture d’histoires et contes par des bibliothécaires ou des conteurs professionnels.
Jeudi 19 février 2026, 09h00 HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas Yvelines
Jeudi 19 février, 11h15 HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas Yvelines
Jeudi 19 février 2026, 12h30 HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas Yvelines
Jeudi 19 février, 14h00 HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas Yvelines
Jeudi 19 février, 14h00 Château de Monte-Cristo Le Port-Marly, Chemin du Haut des Ormes, 78560 Le Port-Marly Plongez dans l’univers d’Alexandre Dumas grâce à une visite guidée animée par des comédiens en costumes !
Jeudi 19 février, 18h30 Le Prisme 2 Allée du Théâtre Élancourt, 78990 Elancourt PIÈCE MONTÉE > JAZZ VOCAL
Jeudi 19 février, 19h30 Auditorium Chanorier Croissy-sur-Seine, 12 Grande Rue, 78290 Croissy Buenos Aires...1930...un air de tango...