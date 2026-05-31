LES VOIX DU CHŒUR, Eglise saint germain, Saint-Germain-en-Laye

LES VOIX DU CHŒUR Vendredi 19 juin, 20h30 Eglise saint germain Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:30:00+02:00

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CONCERT SUIVANT

LES VOIX DU CHŒUR

VENDREDI 19 JUIN 2026 • 20H30

ÉGLISE SAINT-GERMAIN

Un voyage musical à Venise au cœur du baroque vénitien avec la Maîtrise de Paris dirigée par Edwige Parat, partie intégrante de la filière voix du Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein. Vivaldi, Monteverdi, Lotti et Porpora se rencontrent dans un programme célébrant la splendeur de la musique sacrée de la Sérénissime, de la sobre intensité du Crucifixus aux éblouissants Magnificat et Gloria. La mezzo-soprano Marion Vergez-Pascal et un ensemble de jeunes musiciens donneront vie aux chefs-d’œuvre des maîtres vénitiens. Ce concert d’ouverture plonge le public dans l’univers des basiliques dorées et des ospedali renommés de Venise aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Eglise saint germain 4 Pl. Charles de Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

LES VOIX DU CHŒUR