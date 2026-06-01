Atelier artistique « carnet de voyage »: Aquarelle, Musée départemental Maurice Denis, Saint-Germain-en-Laye

Atelier artistique « carnet de voyage »: Aquarelle Dimanche 7 juin, 14h00 Musée départemental Maurice Denis Yvelines

Pour enfants et familles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Venez participer à un atelier créatif » Carnet de voyage » (aquarelle et techniques mixtes), dans le jardin du musée.

Musée départemental Maurice Denis 2bis Rue Maurice Denis, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 0139078787 http://www.musee-mauricedenis.fr Maurice Denis (1870-1943), l’un des principaux membres du groupe des Nabis, est un artiste prolifique aux talents multiples, à la fois peintre et théoricien, décorateur, peintre-verrier, graveur et illustrateur. Il participe également à la fondation des Ateliers d’art sacré en 1919. Ayant toujours vécu à Saint-Germain-en-Laye, il fait construire sur ce site en 1912 un grand atelier pour y réaliser le décor du Théâtre des Champs-Élysées qui lui a été commandé. Il acquiert ensuite le domaine en 1914, transformant le bâtiment principal en maison familiale. Avec le concours d’Auguste Perret, il rénove l’ancienne chapelle, qu’il décore entièrement de peintures murales et de vitraux. Le jardin, planté de grands arbres, s’offre comme un prolongement naturel à la contemplation des œuvres présentées dans le musée. Le peintre Maurice Denis a vécu les trente dernières années de sa vie dans cette belle bâtisse, ancien hôpital général royal de la fin du XVIIe siècle, qu’il rebaptisa « Le Prieuré ».. propriete /gestion : Propriété du Conseil départemental des Yvelines, RER A St-Germain en Laye

Atelier artistique « carnet de voyage »

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